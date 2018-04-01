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غوارديولا يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بعد تحقيق اللقب

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- (CNN)
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حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل خمس جولات من نهاية منافسات الموسم الحالي من البطولة، بعد خسارة صاحب المركز الثاني، مانشستر يونايتد أمام ضيفه ويست بروميتش ألبيون، الأحد، بهدف نظيف، ليصبح بيب غوارديولا أول مدرب إسباني يحقق لقب "البريميرليغ" عبر التاريخ.

ونجح غوارديولا في حصد اللقب بعد الأداء المميز الذي قدمه فريقه خلال الموسم الحالي، وبعد فترة وجيزة من وداع دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، ليصالح جماهير "المواطنين".

وأصبح مدرب برشلونة السابق، أول مدرب إسباني يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ، وهو الأمر الذي سيخلد اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وذكرت وسائل أنباء إنجليزية، أن غوارديولا لم يشاهد مباراة اليونايتد، الأحد، بل كان يلعب الغولف مع ابنه وأكد أنه لا يهتم الا بنتائج فريقه.

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