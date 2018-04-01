السعودية تغزو مهرجان كان السينمائي وتتجه نحو السينما العالمية

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- (CNN)

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سيكون عام 2018 عاما سينمائيا سعوديا بامتياز. فبعد منح تراخيص بناء صالات للسينما، ومنح شركة AMC الأمريكية رخصة تشغيل سينما، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مشاركتها هذا العام في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد إن المملكة تفتخر بهذه المشاركة لكون مهرجان كان واحدا من أعرق المهرجانات السينمائية عالميا، وبهذه المشاركة تتبنى المملكة التغيرات الجذرية والواسعة في قطاع السينما، والتي ستحفز صناع الأفلام السعوديين على رواية القصص، وتقديمها بصورة بصرية مميزة، إضافة إلى جذب صناع الأفلام من دول العالم لتصوير أفلامهم في المملكة.

وستقدم منصة المملكة في المهرجان فرصة للوفود المشاركة للتفاعل مع صناع الأفلام السعوديين، والمشاركة في حلقات نقاشية تعكس الأفق الواسع للقصص والمواهب السعودية، كما ستعرض مجموعة من الأفلام السعودية القصيرة داخل هذه المنصة.

وكانت الهيئة العامة للثقافة قد أعلنت مؤخرا إطلاق المجلس السعودي للأفلام، وستتمحور مسؤولياته حول دعم المواهب، وتطوير القدرات الاستثمارية لخلق قطاع حيوي ومزدهر لصناعة الأفلام والمحتوى الإبداعي.



