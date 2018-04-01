ـCNN: محمد بن سلمان يغيّر رياضيات الاقتصاد السعودي

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- (CNN)

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قال ديكستر فيلكينز، الكاتب في صحيفة نيويوركر، إن ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، فهم بسرعة الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها بلاده واعتمادها على أموال النفط التي ستفذ في وقت من الأوقات إذا استمرت أسعار النفط بالتراجع، وعليه تحرك بسرعة وجرأة واضعا خطة عمل أطلق عليها اسم رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك في مقابلة لفلينكينز مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "اعتقد أنه (الأمير محمد بن سلمان) يواجه الرياضيات التي بنيت عليها المملكة العربية السعودية حيث أنهم بنوا اقتصادهم بشكل كامل على فكرة أن سعر النفط سيستمر على 100 دولار للبرميل، والآن هو بسعر 60 دولارا تقريبا وعليه هم يستنفذون ما ادخروه بصورة سريعة وستنفذ منهم الأموال قريبا وهم يعلمون ذلك.."

وتابع قائلا: "الاقتصاد السعودي بمسرب واحد يتمركز حول النفط، لا يصدرون أمورا أخرى ويستوردون أغلب الأمور تقريبا، وتوجب عليه (الأمير محمد بن سلمان) إعادة تشكيل الاقتصاد بسرعة كبيرة وتنويعه وهذا عمل كبير، وضع خطة لذلك، خطة لفتح الثقافة والسماح للنساء بالقيادة وقام بوضع حدود لبعض رجال الدين المتحفظين.."

وأضاف: "أحدهم قال لي، إننا كنا نطالب السعودية على مدى 30 عاما لتغيير أنظمتهم وأخيرا يأتي شخص يقوم بذلك إلا أن رد فعلنا هو الذهول الآن، توجهاته (الأمير محمد بن سلمان) وإعادة تأهيل بلاده أمر إيجابي جدا وهو جدي للغاية فيما يتعلق بهذا الأمر.."



