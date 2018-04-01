الشيخ حميد الاحمر يلتقي سفيري بريطانيا وفرنسا لبحث مستجدات الأوضاع

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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التقى الشيخ حميد بن عبد الله الاحمر عضو مجلس النواب اليوم بالعاصمة السعودية الرياض ،كلاً على حدة السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستوت، والسفير البريطاني مايكل أرون .

و جرى خلال اللقاءين بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وسبل دعم الشرعية والتحالف العربي.

كما ناقش اللقاءين متطلبات تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث والقرارات الدولية ذات الصلة.



