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مواجهات ضارية بين الجيش والمليشيا في جبهات المصلوب

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اندلعت مواجهات عنيفة ،فجر اليوم الإثنين، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات دارت الهيجة وسداح والبيضاء بجبهة المصلوب.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي،فجر اليوم ، عدة غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا شمالي جبل "قعيطة" في مديرية حام بمحافظة الجوف.

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