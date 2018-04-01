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محادثات اقتصادية بين الصين واليابان للمرة الأولى

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات
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بدأ وزير الخارجية الياباني ونظيره الصيني محادثات اقتصادية هي الأولى بين البلدين منذ 8 سنوات بعد أن توقف الحوار الوزاري بين الطرفين في العام 2010 .

ومن المتوقع أن تناقش المحادثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكلا البلدين توترا متصاعدا .

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