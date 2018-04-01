ريال مدريد يعبر الأندلسيين في الليغا

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استعاد نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم؛ بفضل فوزه مساء الأحد على حساب مضيفه ملقة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "لا روزاليدا"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة المحلية.

ويدين الفريق الملكي إلى لاعبيه الإسباني إيسكو والبرازيلي كاسيميرو، اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين الـ29 والـ63 من زمن اللقاء، في حين أحرز الأوروغوياني دييغو رولان هدف الفريق الأندلسي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذا الهدف، رفع فريق العاصمة الإسبانية رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، مستفيداً من خسارة فالنسيا أمام برشلونة (1-2) على ملعب "كامب نو"، في حين لا يزال ملقة يتذيل قاع الترتيب برصيد 17 نقطة فقط.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، سحق أتلتيكو مدريد ضيفه ليفانتي بثلاثية نظيفة، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

أنهى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله الشاب الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة الـ33.

وعزز الفرنسي أنطوان غريزمان تقدم "الروخي بلانكوس" بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ48، قبل أن يختتم المهاجم المخضرم فيرناندو توريس "مهرجان الأهداف" بالهدف الثالث في الدقيقة الـ71.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 71 نقطة في "وصافة" الترتيب، بفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر (82 نقطة)، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 31 نقطة بالمركز السابع عشر بعدما تلقى الهزيمة الـ13 هذا الموسم.



