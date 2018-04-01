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أسعار الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 452

  

أسعار الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16 / أبريل /2018م

أسعار البيع

الدولار:484.4

الريال السعودي: 128.7

الدرهم الإماراتي: 130.3

الريال العماني: 1050

الريال القطري: 105

الجنيه المصري: 20

اليورو: 580

دينار أردني:570

دينار كويتي:1100

جنيه استرليني:540

ليرة تركي:80

أسعار الشراء :

الدولار:.485.5

الريال السعودي: 129

الدرهم الإماراتي:130.7

الريال العماني: 1070

الريال القطري:113

الجنيه المصري: 25

اليورو: 600

دينار أردني:590

دينار كويتي:1150

جنيه استرليني:600

ليرة تركي:90

    
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#اليمن #السعودية
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