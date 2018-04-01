هل فكرت في جمع مليار دولار بدون مجهود… هؤلاء فعلوها

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يبدو جمع مليار دولار وكأنه عملا يستغرق جهدا قاسيا لمدى الحياة، لكن الحقيقة أن هناك بعض الناس تمكنوا من جمعه خلال عام واحد فقط.

في هذا التقرير نستعرض قائمة بأصحاب المليارات العصاميين الذين جمعوا ثرواتهم في وقت قياسي، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.

وتشمل القائمة رواد التجارة عبر الإنترنت إلى أوائل مديري أكبر موقع للشبكات الاجتماعية على ظهر الكوكب، وكثير منهم من بين أكثر اللاعبين والأكثر تأثيراً في عالم الأعمال.

إدواردو سافرين.. عام واحد

جُسدت ملحمة إدواردو سافرين، بداية من تأسيس فيسبوك مع مارك زوكربيرغ في عام 2004 إلى إبعاده من الشركة بعد عام من ذلك، في فيلم “الشبكة الاجتماعية”.

وعلى الرغم من عمله في فيسبوك لمدة لم تزد عن عام، احتفظ سافرين، بحصة في الشركة وصلت قيمتها إلى أكثر من 1 مليار دولار بحلول عام 2010. واليوم، تبلغ قيمة ثروة سافرين، أكثر من 9 مليار دولار.

شون باركر.. 1.5 سنة

شارك شون باركر في تأسيس موقع تبادل الموسيقى الرائد “نابستر”، لكن عمله القصير رئيسا للفيسبوك، هي التي أكسبته مكانة الملياردير.

وعمل باركر كأول رئيس لفيسبوك لأكثر من عام بداية من عام 2004. وغادر الشركة في أوائل عام 2006، لكنه احتفظ بما يقارب 70 مليون سهم على موقع فيسبوك، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية. وباع حوالي 3.5 مليون منهم قبل الاكتتاب العام الأولي لفيسبوك عام 2012، مما وضعه بقوة في منطقة المليارديرات.

بيير أميديار.. 3 سنوات

أطلق بيير أميديار موقع إيباي عام 1995 عندما كان عمره آنذاك 28 عامًا ، وكان مؤشر الليزر الشيء الأول الذي باعه على الموقع.

وبعد ثلاث سنوات، طرحت أسهم الشركة في البورصة ووصل سعر السهم 18 دولارا. وفي غضون ثلاثة أشهر، وصل سعر السهم إلى حوالي 300 دولار ، ما جعل أميديار مليارديرا.

إيفان شبيغل وبوبي ميرفي.. 3 سنوات

أسس كل من إيفان شبيغل وبوبي ميرفي موقع “سناب شات” عام 2011 بعد أن جاءا بفكرة تطبيق مشاركة صور يمكن أن تختفي فيه الصور بعد وقت من عرضها.

وبحلول عام 2014، وصلت ممتلكاتهما الضخمة لأكثر من مليار دولار. وظهرا الشابان اللذين لم يبلغا وقتها الـ20 عاما من عمرهما في قائمة مجلة فوربس للمليارديرات بعد عام واحد.

جيف بيزوس.. 6 سنوات

في عام 1993، بدأ المصرفي الاستثماري جيف بيزوس متجرًا للكتب عبر الإنترنت باسم “أمازون”، بعد ست سنوات، في عام 1999، قفز إلى قائمة المليارديرات العالمية بحسب موقع فوربس بثروة وصلت إلى 10 مليارات دولار.

انخفضت قيمة ثروته الصافية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن منذ ذلك الحين ارتفعت إلى أكثر من 100 مليار دولار، ما جعله ليس فقط أغنى شخص في العالم، بل أغنى شخص في التاريخ.

مارك زوكربيرغ.. 4 سنوات

انضم مارك زوكربيرغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، لأول مرة إلى قائمة مجلة فوربس العالمية المليارديرات عام 2008، وذلك بفضل أسهمه الكبيرة في الموقع ي التي بدأه قبل ذلك بأربع سنوات.

وفي الوقت الحاضر ، تبلغ قيمة زوكربيرغ أكثر من 60 مليار دولار.



