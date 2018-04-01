إنستاجرام تعتزم إطلاق ميزة Nametags جديدة مشابهة لمثيلتها بسناب تشات

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تستعد شبكة التواصل الاجتماعي إنستاجرام إلى إطلاق خاصية جديدة تُدعى Nametags. وتتيح الخاصية للمستخدم إنشاء صورة خاصة به، باعتبارها كودًا خاص به، ليمكن للآخرين مسحها ضوئيًا باستخدام كاميرا “قصص إنستاجرام” Instagram Stories وذلك لمتابعة حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي.

الهدف من ميزة إنستاجرام الجديدة

تتيح الميزة للآخرين الترويج لحسابهم على إنستاجرام ببساطة. فيمكن للمستخدم متابعة صديق جديد فقط من خلال مسح الكود الخاص به ضوئيًا عبر كاميرا الهاتف، بعد أن يفتح له بروفايل الحساب، فتبدأ المتابعة فورًا دون الحاجة إلى البحث عن الاسم. كما يمكن للشركات ولنجوم الشبكات الاجتماعية نشر الكود “Nametag” الخاص بهم على شبكات التواصل أو طبعها في ملصقاتهم أو إعلاناتهم أو حتى الاستفادة التجارية من تسويقها.

هذا وقد أكد متحدث باسم إنستاجرام أنه يجري حاليًا اختبار ميزة Nametags. هذا إلى جانب تطوير الشبكة للعديد من الخصائص بها مؤخرًا كتطوير مكالمات الفيديو مع اختبارها أيضًا لخاصية وضع الصور الجديدة Focus.

كيف تصمم كود Nametags الخاص بك؟

وبعد الانتهاء من اختبار ميزة Nametags الجديدة سيمكن للمستخدم الضغط على زر الماسح الضوئي QR بالملف التعريفي للانتقال إلى “محرر Nametag”. ثم يمكنه بعد ذلك اختيار الخلفية بلونه المفضل من بين مجموعة ألوان تبدأ باللون البنفسجي كما يمكنه اختيار نمط مكون من صورة رمزية واحدة “إيموجي” أو من مجموعة من الصور الرمزية المتكررة أو حتى التقاط صورة شخصية لوجهه ووضع بعض المؤثرات على الصورة -كالنظارة أو الشارب وغيرها- أو يمكن تكرار تلك الصورة بشكل نمطي في الخلفية. ويظهر اسم المستخدم في وسط الشاشة.

يُذكر أن خدمة سناب شات المنافسة لإنستاجرام كانت قد أطلقت في مارس من عام 2015 ميزة سنابكود Snapcodes الخاصة بها والتي تشبه ميزة إنستاجرام الجديدة تمامًا مما قد يشير إلى أن الأخيرة قد استنسخت ميزة سنابكود.

وعلى الرغم من أن الميزة لن تُعد جديدة بالنسبة للمستخدمين إلا أنه من المتوقع أن تلقى ترحيبًا أكثر نظرًا لرغبة المشاهير في الترويج لحساباتهم على إنستاجرام مما قد يدفعهم لمشاركة محتوياتهم الأحدث عليه.



