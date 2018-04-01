دور روسي لإحلال السلام باليمن

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أكد الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، استعداد بلاده «لأي دور يخدم السلام في اليمن، وأمنه، واستقراره».

وجدد بوغدانوف موقف روسيا الداعم لليمن وشرعيته الدستورية، وأشار إلى أن «العلاقة اليمنية- الروسية قوية وتاريخية، والتحضيرات جارية للاحتفاء بالذكرى الـ90 لتأسيس العلاقات بين البلدين، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل».

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أشاد خلال لقائه بوغدانوف مساء أول من أمس، على هامش القمة العربية في الظهران، بمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية. وقال: «اليمن يمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبة تتطلب دعم المجتمع الدولي، لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة» على اليمن والمنطقة.



