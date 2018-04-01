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محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الانجليزي الممتاز

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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واصل اللاعب المصري محمد صلاح موسمه الاستثنائي مع ليفربول الإنجليزي حيث سجل اللاعب الهدف الثاني لفريقه أمام بورنموث في مباريات الجولة 34 في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمييرليغ).

هدف صلاح جاء من رأسية مقوسة مرت من فوق الحارس بشكل رائع لتسكن الشباك ليدرك اللاعب هدفه الشخصي رقم 30 في البطولة والهدف رقم 40 في جميع البطولات التي شارك فيها خلال الموسم الجاري.

ويحتاج صلاح 7 أهداف أخرى ليعادل رقم الهداف التاريخي لليفربول إيان راش وهو 47 هدفا في موسم 1983 ورغم ان راش سجل الاهداف في 65 مباراة لعبها ذلك الموسم إلا ان صلاح لعب 45 مباراة خلال الموسم الجاري فقط في جميع البطولات التي شارك فيها ناديه.

كيف رد محمد صلاح على احتساب هدف لهاري كين أحرزه زميله؟

وحسب الإحصاءات فإن صلاح تمكن من حسم 15 نقطة لفريقه في الدوري الثاني عبر أهدافه الحاسمة أو تمريراته الحاسمة لزملاءه.

ووسع صلاح الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه على لقب هداف الدوري للموسم الجاري وهو هاري كين لاعب توتنهام إلى 5 أهداف حيث سجل الأخير 25 هدفا يليه سيرجيو أغويرو وله 21 هدفا.

ولم يتبق من الموسم إلا 4 مباريات فقط ويتسائل الخبراء إن كان صلاح قادرا على تحطيم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين في التاريخ تسجيلا في موسم واحد للبطولة وهو 34 هدفا المسجل باسم الانجليزيين أندي كول في موسم 1994 و ألان شيرر في الموسم التالي 1995.

ولم ينجح لاعب في تاريخ البطولة في تعدى عتبة الثلاثين هدفا إلا اللاعبان السابقان وكيفين فيليبس وتيري هنري وكريستيانو رونالدو وروبين فان بيرسي ولويس سواريز وهو ما يعني أن صلاح أصبح تاسع لاعب يدرك عتبة 30 هدفا في البريميير ليغ في موسم واحد.

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