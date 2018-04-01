قائمة الأكثر إثارة للإعجاب للنساء والرجال في 2018 م

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مارب برس - صنعاء

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أجرت شركة “YouGov” البريطانية الدولية المتخصصة في بالإحصائيات والدراسات، دراسة حول أكثر الشخصيات المثيرة للإعجاب من الجنسين لعام 2018.

القائمة التي نشرتها الشركة ضمت 20 شخصية مشهورة من كلا الجنسين، وتم اختيارهم من قبل 37 ألف شخص من 35 دولة.

وتصدر كل من بيل غيتس رجل الأعمال الأمريكي و مواطنته الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي القائمتين لأكثر الشخصيات المثيرة للإعجاب في هذا العام.

ففي قائمة الرجال جاء الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية باراك أوباما بالمركز الثاني ومن ثم الممثل جاكي شان ثالثا والرئيس الصيني رابعا ورجل الأعمال الصيني جاك ما خامسا.

أما قائمة النساء فاحتلت زوجة الرئيس السابق للولايات المتحدة ميشيل أوباما المرتبة الثانية ومن ثم جائت مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري ثالثة والملكة إليزابيث رابعة ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون خامسة.

يذكر أن كلا القائمتين خلت من أي شخصية عربية.

قائمة الرجال:

1- بيل غيتس 2- باراك أوباما 3- جاكي شان 4- شي جينبينغ 5- جاك ما 6- فلاديمير بوتين 7- دالاي لاما 8- نارندرا مودي 9- أميتاب باتشان 10- كريستيانو رونالدو.

قائمة النساء:

1- آنجلينا جولي 2- ميشيل أوباما 3- أوبرا وينفري 4- الملكة إليزابث الثانية 5- هيلاري كلينتون 6- إيما واتسون 7- مالالا يوسفزاي 8- آنغيلا ميركل 9- تايلور سويفت 10- مادونا.

وكالات



