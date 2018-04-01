هذه أبرز قرارات القمة العربية الـ29 في بالسعودية

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت القمة العربية المنعقدة بمدينة الظهران السعودية، اليوم الأحد، على بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن القدس المحتلة.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة العربية الـ 29.

وتعهد البيان الختامي للقمة بالعمل على تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية، مشددًا على “الوقوف بجانب الشعب الفسطينى لنيل حقوقه المشروعة”.

ودعا البيان إلى “ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته لحماية الفلسطينيين، وضرورة استئناف المفاوضات”.

وطالب بـ”مساندة خطة السلام التى أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعمل على دعم الاستراتيجيات لصيانة الأمن القومي العربي”.

وأكد القادة العرب في بيانهم الختامي رفض وإدانة القرار الأمريكي بحق القدس واعتباره باطلاً.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل، ويوجه ببدء نقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.

وقوبل القرار برفض واستنكار عربي وإسلامي ودولي واسع..



