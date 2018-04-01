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شاهد ..أحلام تثير ضجة بنظاراتها المرصعة بالالماس

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
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ظهرت الفنانة الاماراتية أحلام في برنامج “ذا فويس” وهي ترتدي نظارة طبية مبتكرة يتدلى منها اكسسوار لامع، مما أثار استغراب الجمهور ويتم تداول صورها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأبدى محللو الموضة والجمهور إعجابهم الشديد بنظارة أحلام الطبية المرصعة بالألماس، مؤكدين على أن إطلالتها في العرض المباشر الثاني جاءت موفقة للغاية، حيث لفتت الانتباه إلى الاكسسوار الذي ارتدته إلى جانب أناقتها المعهودة.

  
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