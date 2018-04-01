الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- اسطنبول - حفظ الله العميري

عدد القراءات 89



دشن شباب يمنيون يوم أمس السبت في مدينة اسطنبول التركية فعاليات مؤتمر "نهضوي" الاول بحضور عدد من اساتذة الجامعات وضيوف عرب وأتراك وكوكبة من الطلاب و ابناء الجالية اليمنية في تركيا .

ويهدف المؤتمر الى خلق وعي فكري في اوساط اليمنيين والخروج بتصور أولي لوضع اليمن بعد الحرب وكيفية الاستعداد لمرحلة البناء والاعمار من خلال اعداد دراسة وخطة عمل مدروسة تشمل كافة القيم الذي يجمع عليها اليمنيون واحتياجاتهم لمرحلة البناء .

وتحدث في اليوم الاول للمؤتمر الدكتور محمد المختار الشنقيطي والدكتور جاسم السلطان والدكتور عمر كوركماز مستشار رئاسة الوزراء التركية

وتركزت المحاضرات على شرح تاريخ النهضة والدور الذي تلعبه تركيبة المجتمعات فيها ودور الشباب اليمني في المهجر لما بعد الحرب ، كما تطرقت الى اهمية استيعاب المتغيرات التاريخية والواقع الذي تعيشه الامة والبناظ على اسس سليمة تتيح للمجتمع التقدم والمنافسة في ظل تسارع المتغيرات في المنطقة .

وشارك الحاضرون في النقاشات التي تمحورت حول النماذج المعاصرة في النهضة وكيفية الاستفادة منها ووضع لبنة لبناء ما خلفته الحرب في اليمن.

وتتواصل فعاليات المؤتمر اليوم الاحد بمحاضرات وحلقات نقاشية مع عدد من الاكاديميين اليمنيين وضيوف المؤتمر حيث من المتوقع ان تجيب هذه النقاشات عن السؤال الجوهري الأهم .

ماذا بعد هذه الحرب ؟ وسيكون هناك مخرجات مهمة للمؤتمر كما يفيد القائمين عليه.



