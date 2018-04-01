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حزب الاصلاح يرد على محافظ تعز (انصتوا للمواطنين واتركوا مناكفات الصغار)

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تعز
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رد حزب الاصلاح اليمني كبرى الاحزاب المناهضة للانقلاب على تصريحات غير مسئولة اطلقها محافظ تعز.

ودعا نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح الى الانصات للمواطنين واحترام إرادتهم وترك مناكفات الصغار. 

ووصف محافظ تعز من خرجوا امس -رفضا لمحاولات تمكين طارق صالح من تسلم الجبهة الغربية- وصفهم بالطابور الخامس والغوغائيين وانهم يعملون في مصلحة الانقلاب.

العديني قال في مدونته على توتير " أن الدولة وجدت من أجل الإنسان, فكيف إذا كان هذا الشخص هو ابن الشهيد وامه أو قريب له؟!

واشار العديني الى أن قواعد العمل السياسي تقوم على احترام رأي المواطن وإرادته, مطالباً باحترام المواطن البسيط واثبات إن السياسة وجدت من أجله.

 وكانت مسيرة حاشدة جابت شوارع تعز يوم أمس السبت نظمتها رابطة أسر الشهداء والجرحى ترفض أي فكرة لتدوير من تورطوا بدماء ابناء المدينة, مؤكدين على دعم الدولة وحماية شرعية الرئيس عبده ربه منصور هادي.

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