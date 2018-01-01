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65 غارة جوية لطيران التحالف رصدها «مأرب برس» خلال الـ24 ساعة الماضية في 7 جبهات

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ وحدة الرصد
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شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.

ورصد «مأرب برس»، خلال الـ24 ساعة الماضية 65 غارة جوية في محافظات حجة وصعدة والحديدة وإب وتعز والبيضاء وجبهة نجران.

فقد شنت المقاتلات 15 غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا في مناطق متفرقة من جبهتي حرض الحدودية وميدي الساحلية بمحافظة حجة (شمال البلاد).

كما شن الطيران غارتين جويتين استهدفت طقم حوثي في منطقة الأبطح بمديرية قارة بحجة.

وفي محافظة صعدة ـ المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي ـ فقد شنت مقاتلات التحالف 10 غارات جوية استهدفت مواقع حوثية في مديرية كتاف.

كما شن الطيران غارتين استهدفت تجمعات حوثية في منطقة المهاذر بمديرية سحار، كما شن غارتين في مديرية رازح، وغارتين في غمر، و3 غارات في منبه، وغارة في مديرية الصفراء.

وفي جبهة نجران على الحدود اليمنية السعودية فقد استهدف الطيران موقع الشبكة بـ12 غارة جوية.


وفي محافظة إب (وسط) شن الطيران غارة جوية استهدفت إحدى شبكات الاتصالات في منطقة الربادي بمديرية جبلة.

أما في محافظة الحديدة (غربا)، فقد شنت المقاتلات 3 غارات في جبل راس، وغارتين في الجراحي، و 3 غارات في التحيتا.

الى ذلك، فقد شن طيران التحالف غارتين جويتين استهدفت معسكر خالد بمحافظة تعز.

وفي محافظة البيضاء (وسط)، فقد استهدف الطيران تعزيزات ومواقع حوثية في منطقة قانية بـ 4 غارات جوية

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