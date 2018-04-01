جماعة الحوثي تعترف بمقتل نجل قيادي حوثي كبير

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعترفت جماعة الحوثي الانقلابية في، مساء امس السبت، مقتل نجل أمين عام العاصمة صنعاء، حمود عباد، المعين من قبل الجماعة المسلحة.

وذكرت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين أن المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء نعى، في بيان له، علي حمود عُباد، نجل أمين العاصمة (المحافظ) "الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن وسيادته ضد الغزاة والمحتلين) في إشارة إلى القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي).

ولم تذكر الوكالة مزيدا من المعلومات، عن مكان مقتل نجل أمين العاصمة، أو تفاصيل أخرى.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بين القوات الموالية لهادي من جهة، ومسلحي الحوثي من جانب آخر، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وتسببت بأسوأ وضع إنساني في العالم، بحسب وصف الأمم المتحدة.



