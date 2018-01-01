الحكومة اليمنية تعلق على هجمات الحوثيين الصاروخية ضد السعودية

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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حملت الحكومة اليمنية، إيران المسؤولية عن الهجمات الصاروخية الحوثية ‏على أهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية، معتبرة أن تصعيد ميليشيات ‏الحوثي الأخير بتكثيف إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه ‏أراضي المملكة، قرار إيراني واضح لتخفيف الضغوط على ما تواجهه من عزلة دولية وجهود ‏إقليمية ودولية.‏

وذكرت الحكومة اليمنية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت - إلى أن تلك الصواريخ والطائرات المسيرة ‏التي تستخدم في استهداف المملكة إيرانية الصنع ولم تمتلكها اليمن وجيشها النظامي يوماً، ‏ومن الاستحالة صناعتها محلياً، لافتة إلى أن تهريبها من إيران إلى ميليشيات الحوثي، انتهاك ‏سافر لقرارات الحظر الدولية، وتحد صريح للمجتمع الدولي.‏

وأوضحت أن استمرار رفض وتعنت الميليشيات الإنقلابية، وإصرارها على التصعيد ومواصلة ‏حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين، يؤكد أن قرار هذه العصابة ‏المتمردة ليس بيدها وأنها مجرد وكلاء وأدوات لداعميها في إيران خدمة لمشروعها التخريبي ‏والتدميري الذي يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع.‏

وطالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار، وضرورة محاسبة إيران لتمردها على قرارات الشرعية الدولية واستمرارها في ‏تزويد ميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية، داعية إلى التعامل الحازم والجاد للحفاظ على هيبة ‏واحترام قرارات مجلس الأمن.



