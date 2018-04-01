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وزارة الدفاع اليمنية تعلن قرب نقل المعركة إلى محافظة ذمار

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
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شدد القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي على ضرورة استكمال تحرير محافظة البيضاء من أجل نقل المعركة الى محافظة ذمار (البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء).

جاء ذلك، خلال تفقده سير العمليات العسكرية الجارية في منطقة قانية بمحافظة البيضاء، واطلاعه على الإنتصارات الأخيرة التي احرزها الجيش الوطني ضد المليشيا الحوثية.

وقال المقدشي ان «استكمال تحرير البيضاء يعني ان تصبح 90 بالمائة من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الشرعية، وانتقال المعركة الى محافظة ذمار، التي بتحريرها ستساهم في تحرير محافظتي تعز وإب والإقتراب من البوابة الجنوبية لصنعاء».

وأشار مستشار رئيس الجمهورية الى ان «أبناء محافظة البيضاء كانوا من أوائل من وقفوا في وجه المليشيا الحوثية وشاركوا في كسر زحفها على المناطق والمدن».

وترأس المقدشي إجتماعاً بالقيادات العسكرية والميدانية في محور البيضاء، وأكد على اهتمام ورعاية القيادة السياسية والعسكرية بجبهة البيضاء وغيرها من الجبهات.

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