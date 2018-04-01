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الدكتوراه للباحث محسن الصالحي من جامعة أم درمان بالسودان

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص
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حصل الباحث اليمني محسن صالح أحمد الصالحي على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي الإسلامي من جامعة أم درمان بجمهوية السودان الشقيق وذلك في رسالته الموسومة ب: (الفِرقُ العقدية المعاصرة في الخليج العربي ودورها في توجيه الفعل السياسي).
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من:
البروفيسور: عبدالله عبدالحي أبو بكر مشرفا ورئيسا، وهو نائب مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية للشئون العلمية.
والبروفيسور : محمد عثمان صالح مناقشا خارجيا، وهو رئيس هيئة علماء السودان ومدير جامعة أم درمان الإسلامية السابق.
الدكتور: صلاح موسى العقار مناقشا داخليا، رئيس قسم العقيدة بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

وقد تم منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات ودور النشر.

 
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