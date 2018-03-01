الاحمر اليمني يقفز 15 مركزا في تصنيف الفيفا بعد انجاز التأهل لنهائيات آسيا

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -متابعات

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حقق المنتخب اليمني لكرة القدم "قفزة كبيرة" في التصنيف الدولي لشهر إبريل الصادر مؤخراً عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأحتل "الأحمر اليماني" المرتبة 125 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 140 عالمياً في التصنيف الماضي الذي صدر منتصف شهر مارس المنصرم.

وجاء تقدم منتخب اليمن 15 مركزاً دفعة واحدة بعد أن تمكن من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في دولة الإمارات لأول مرة في تاريخ الكرة اليمنية.

وحقق المنتخب اليمني نتائج مقبولة خلال مشواره بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس آسيا حيث خرج من المجموعة السادسة بفوزين وأربعة تعادلات، وهو ما منحه بطاقة العبور للنهائيات الآسيوية وانعكس ذلك التأهل على تصنيف منتخبنا الدولي لشهر إبريل الجاري ليقفز 15 مرتبة دفعة واحدة.

ويعتبر هذا التقدم جيدا نسبياً مقارنة بالتراجع الذي شهده التصنيف خلال الأشهر الماضية حيث حل في المرتبة 140 عالمياً في تصنيف شهر مارس الماضي، بعد أن كان في المرتبة 139 في تصنيف شهر فبراير متراجعاً مرتبتين مقارنة بتصنيف شهر يناير من العام الجاري، حيث كان قد تراجع في تصنيف يناير الماضي 18 مرتبة مقارنة بالمرتبة 120 التي كان يحتلها مع نهاية العام الماضي 2017، أما

وتعتبر أفضل مرتبة حققها منتخب اليمن خلال العام 2017 الماضي حيث احتل المركز 112 عالمياً في تصنيف شهر أكتوبر من العام الماضي لكنه سرعان ما تراجع تسع مراتب في تصنيف نوفمبر 2017 ليحتل المرتبة 121 ومن ثم تقدم مرتبة واحدة في تصنيف شهر ديسمبر 2017.



