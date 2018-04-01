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محافظ تعز يتطاول على ابنائها ويعلن ضمنيا دعم (طارق عفاش)

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات
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خرج محافظ تعز بتصريحات هاجمت الالاف من ابناء تعز خرجوا اليوم رفضا لمحاولات اعادة رموز النظام السابق واقحامهم في معارك تحرير المحافظة.

واتهم محافظ محافظة تعز أمين محمود،المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة غاضبة اليوم بتعز ضد طارق صالح بالطابور الخامس الذي يعمل على إشعال الحرائق والفتن.

وقال محمود في كلمة له خلال مؤتمر صحفي اليوم،إن الذين يقومون بدعوة للتظاهرات والدعايات والبيانات الكاذبة مع أهداف الانقلاب الحوثي في إبقاء تعز رهينة للحصار والقتل والتجويع، وكل ما يقوم به هؤلاء الغوغاء يصب في مصلحة الميليشيات الكهنوتية السلالية التي تحاصر تعز.

وبحسب محمود فإن تحرير تعز واليمن قاطبة لن يكون بالإساءة وتوجيه الاتهامات الزائفة لدول التحالف العربي التي هبت لنصرة الشعب اليمني لافتاً إلى أن هناك إعادة لبناء وتفعيل مؤسسات الدولة المختلفة وتم مباشرة العمل الدؤوب في إعادة هيكلة ألوية الجيش وإعادة بنائها على أسس علمية حديثة وسيقوم بهذا العمل المجيد كوكبة من أكفأ القيادات العسكرية من أبناء القوات المسلحة.

وشهدت مدينة تعز، صباح اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة، للتنديد بتسليم جبهة الساحل الغربي لطارق صالح.

 المظاهرة الحاشدة شارك فيها الالاف وحملت عدة مطالب ورسائل اهمها رفض التشكيلات العسكرية خارج اطار الشرعية في اشارة الي محاولات استنساخ قوات حزام امني كتلك التي في عدن وتدعمها الامارات.

كما اعلن بيان صادر عن رابطة اسر الشهداء وصل مأرب برس رفض محاولات اعادة رموز نظام صالح لتقود معارك تحرير في تعز وهي من تورطت بقتل ابنائها .

وتوترات انباء عن تجهيز قوات يقودها طارق عفاش لقتال الحوثيين بتعز وهو من كان متحالف معهم الى الامس القريب.

ولم ينسى المتظاهرون استنكار وادانة استهداف الانقلابيين للصحفيين واخرها جريمة استهداف صحفيين في البيضاء وقتل فيها مصور صحفي.

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#اليمن #تعز
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