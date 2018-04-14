تعز تنتفض ضد(طارق عفاش وحزام الامارات) وتحذر التحالف من دعم(قائد فرقة القناصة) وتطالب بمحاكمته

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت تعز مظاهرة حاشدة شارك فيها الالاف وحملت عدة مطالب ورسائل اهمها رفض التشكيلات العسكرية خارج اطار الشرعية في اشارة الي محاولات استنساخ قوات حزام امني كتلك التي في عدن وتدعمها الامارات.

كما اعلن بيان صادر عن رابطة اسر الشهداء وصل مأرب برس رفض محاولات اعادة رموز نظام صالح لتقود معارك تحرير في تعز وهي من تورطت بقتل ابنائها .

وتوترات انباء عن تجهيز قوات يقودها طارق عفاش لقتال الحوثيين بتعز وهو من كان متحالف معهم الى الامس القريب.

ولم ينسى المتظاهرون استنكار وادانة استهداف الانقلابيين للصحفيين واخرها جريمة استهداف صحفيين في البيضاء وقتل فيها مصور صحفي.

فيما يلي ينشر مأرب برس نص البيان :

بيان

ياجماهير تعز الابية

لقد وقفت رابطة أسر الشهداء أمام مجمل المستجدات والأحداث بالمحافظة وخصوصا مايتعلق بمعركة التحرير وبحال الأبطال في الجبهات الصامدة وقبلها حقوق الشهداء وأسرهم والجرحى وقضاياهم الأليمة

يا أبناء تعز إننا ونحن نمضي في سكة التضحيات والألام لن ننسى أن للحرية أثمان وللكرامة قيمة وأن هدفنا

هو الوقوف أمام ثنائي القتل العائلة والسلالة اللتان تفننت في قتل أبناء تعز وقنصهم وقصفهم بكل الأسلحة وإنه لمن الموسف أن نسمع عن محاولة دعم طارق عفاش لما يسمى زورا تحرير تعز وهو بالحقيقة مضاعفة لأوجاع أسر الشهداء وكافة أبناء تعز واستفزازا و تفريطا بدم الشهداء ومعاقبة لتعز واستخفافا بكل التضحيات ودهسا لارادة تعز فطارق عفاش هو نفسه المسؤل عن الحرس الذي استمر يقتل تعز طيلة ثلاث سنوات كما أنه هو المسؤل عن فرقة القناصة التي اعتدت على الأطفال والنساء والرجال من أبناء تعز من المارة الأمنيين في الشوارع والساكنيين في مساكنهم وهو مايستدعي تقديمه لمحاكمة مجرمي الحرب لا اعطائه لواء تحرير تعز الذي لايعني سوى الإعتداء على تعز ونكيا لجراحها العميقة وحصارها من قاتلها المسؤل عن سفك دمائها و التي لن تستقبله بالزهور والزغاريد.وستبقى تعز عنوانا للكرامة وقاعدة لتحرير البمن من عبث العائلة وهمجية السلالة الظلامية

وباسم رابطة أسر الشهداء بتعز ندعوا كافة أبناء تعز واحرار اليمن جميعا والحكومة الشرعية إلى

1 - رفض أي فعل او عمل يستهين بدماء أبناء تعز ويعبث بجراحها

2 - نناشد الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي إنهاء هذه المهازل التي تنكأ الجراح و تقدم إنتصارات مجانية لأعداء اليمن والمنطقة والتي من شانها اضعاف معسكر الشرعية المناهض للمشروع السلالي ومن ورائه المشروع الفارسي

3 - ندعوا الجميع سلطة و جيش واحزاب ومنظمات مدنية إلى رفض عملية تدوير القتلة كفاتحين فهي من مهازل الزمن وعجائب الأيام

4 - إننا إذ نثمن ماقامت وتقوم به دول التحالف العربي في ردع الإنقلاب منذ انطلاق عاصفة الحزم ندعوها ان ترفع من جهود و دعم تحرير تعز عن طريق السلطة الشرعية والجيش الوطني واثقين بان الاشقاء لن يكونوا في صف قتلة تعز التي تخوض معركة الكرامة والتضحيات في خندق واحد معهم وفي معسكر سلطة الشرعية من اول يوم لانطلاقة عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية

5- نؤكد باسم الشهداء والجرحى وكل المناضلين و الحاضنة الشعبية رفضنا لكل التشكيلات العسكرية خارج إطار الشرعية وسلطة الدولة برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي معتبرين ذلك عمل مليشاوي يرفضه كل محبي الإستقرار وناشدي الدولة والحرية في اليمن

الخلود للشهداء الشفاءللجرحى

النصر للشعب اليمني العظيم

صادر عن

رابطة أسر الشهداء - تعز

السبت 2018-4-14



