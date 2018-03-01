هادي يغضب الامارات بقرار جمهوري وقيادات عسكرية ومدنية مقربة من ابوظبي تعلن استقالتها

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -خاص

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يبدوا ان قرار الرئيس هادي بتعيين محافظا جديدا لمحافظة سقطرى اثار غضب الامارات التي ترى في الجزيرة غنيمة لها.

وعين هادي قيادي اشتراكي لا يحظى بدعم الامارات محافظا لسقطرى خلفا للمحافظ السابق الذي توفي بذبحة صدرية.

ولعل هادي بحسب مصادر بسقطرى تحدثت لمأرب برس تخلص من ضغوط واملاءات ابوظبي بتعيين ادواتها في مناصب مدنية وعسكرية.

كما عين الرئيس وكيلا للمحافظة ومديرا للشرطة وجميعم لا يرتبطون بالامارات.

و تطيح هذه القرارات بمراكز نفوذ الامارات في محافظة سقطرى وتسحب البساط من تحتها .

في ذات السياق أعلنت أربع قيادات عسكرية وأمنية ورئيس المؤتمر بمحافظة أرخبيل سقطرى تقديم استقالتها، تعبيراً عن رفضها لقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي عين رمزي محروس محافظا لسقطرى.

وذكرت مصدر محلية، أن الاستقالات جاءت رداً على قرار الرئيس هادي تعيين محروس محافظاً خلفاً لأحمد السقطري الذي توفي في مارس الماضي، إثر جلطة دماغية".

وأوضحت الاعتراض جاء لكون المحافظ الجديد، والقيادي في الحزب الاشتراكي، في اتجاه مضاد لتلك القيادات المقربة من الإمارات، ولا يتوافق موقفه مع مواقفها فيما يخص بعض الأمور التي تجري بالمحافظة عندما كان يشغل وكيل أول محافظة سقطرى".

والقيادات التي قدمت استقالتها هي:

العميد الركن محمد علي الصوفي قائد اللواء الأول مشاه بحري

النقيب عبدالله سليمان العجمي مدير عام الهجرة والجوازات بمحافظة سقطرى

الرائد علي محمد الدكسمي مدير شؤون الجريمة بمركز شرطة حدبيوه الشامل

المقدم محمد مرشد عبدالله قائد مركز شرطة قلنسية الشامل.

أحمد عيسى قاسم القائم بأعمال المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى.



