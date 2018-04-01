الحوثيون والملالي يتباكون على المجرم بشار وقيادي في الجماعة يقول ان افضل رد هو (قصف السعودية واسرائيل)

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -تغطيات

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ابدى الانقلابيون الحوثيون تعاطفا مع المجرم بشار الاسد عقب ضربة امريكية بريطانية فرنسية استهدفت نظام الاسد فجر اليوم السبت.

وقال قائد الأركان الأميركي ان الضربات استهدفت ثلاث منشآت مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام وهي مركز أبحاث علمية خارج #دمشق ومنشأة لتخزين الأسلحة الكيميائية ومركزا قياديا مهما خارج #حمص.

ولاقت الضربات الثلاثية تأييد دولي واسع حيث اعلنت قطر والسعودية وتركيا والمانيا ودول عربية وغربية تأييدها لضربة المشتركة التي شنتها امريكا وفرنسا وبريطانيا بعشرات الصواريخ من مقاتلات جوية وقرطاجات بحرية.

ايران والحوثيون وحزب الله وباقي مليشياتها الشيعية استنكرت ما وصفته بالعدوان على سوريا.

ورصد مأرب برس تصريحا لقيادي حوثي قال فيه ان أفضل رد على ما اسماه العدوان على سوريا هو قصف السعودية الممولة وإسرائيل المشاركة حد تعبيره.



