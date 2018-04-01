«مأرب برس» يرصد 62 غارة لطيران التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية في 7 محافظات

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ وحدة الرصد

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شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.

ورصد «مأرب برس»، خلال الـ24 ساعة الماضية 62 غارة جوية في محافظات حجة وصعدة وصنعاء والحديدة وتعز ولحج والجوف.

فقد شنت مقاتلات التحالف العربي 19 غارة جوية استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي في حرض وميدي بمحافظة حجة (شمال اليمن)، كما شنت غارة في مديرية عبس.

وشن طيران التحالف 3 غارات جوية استهدفت مطار صنعاء الدولي (شمال شرق العاصمة).

وفي صعدة (شمال)، شن طيران التحالف 4 غارات على معسكر الصيفي والمطار بمدينة صعدة، وشن 4 غارات في باقم، و 3 غارات في مجز، و4 في رازح، و3 في غمر، وغارتين في شذا، و 3 غارات في قحزة، و3 في سحار.

الى ذلك، فقد شنت مقاتلات التحالف 3 غارات في مديرية اللحية بمحافظة الحديدة( غربا)، و3 غارات في التحيتا، وغارتين ببيت الفقيه.

وفي تعز (وسط)، فقد شن الطيران غارتين بمقبنة، وشن الطيران غارتين بلحج (جنوب).

اما في محافظة الجوف، فقد شن الطيران غارة في الغيل وغارتين في المصلوب.



