ريال مدريد يخطط لاستغلال بايرن ميونيخ

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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سيحاول بايرن ميوينخ التوقيع مع عمر ماسكاريل لاعب وسط نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني، خاصة أن المدرب الجديد لبايرن ميوينخ نيكو كوفاتش هو مدربه الحالي ويعرف حدود قدراته بشكل كامل.

لكن الفوز بخدمات عمر ماسكاريل يمر عبر ريال مدريد الذي قرر تفعيل شرط إعادة الشراء مقابل أربعة ملايين يورو خلال الصيف المقبل.

يدرك مسؤولو النادي الملكي أن قيمة ماسكاريل الحالية أكثر بكثير من 4 ملايين ولذا فإن إعادة شرائه أمر شبه مؤكد لكنها لن تبقيه ضمن صفوف الفريق على الأرجح بل ستعمد إلى بيعه بسعر أكبر.

ومع ذلك فإن القرار الأخير بشأن لاعب خط الوسط ستكون لمدرب ريال مدريد الموسم المقبل، وخاصة أن عددا كبيرا من لاعبي الريال سيغيبون عن المعسكر الاستعدادي الأولي بسبب المشاركة في كأس العالم :(كاسمييرو، مودريتش، كروس، كوفاسيتش) ، لذا سيكون ماسكاريل جزءًا من الريال خلال جولة الصيف، وستتاح له في هذه الفترة فرصة القتال على مركز.

وبينما ترغب إدارة بايرن في التعاقد مع ماسكاريل، قد لا يفضل النادي الملكي تعزيز صفوف فريق ينافسه غالبا وبشكل مباشر في دوري الأبطال.



