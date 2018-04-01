آخر الاخبار

ريال مدريد يخطط لاستغلال بايرن ميونيخ اعتراض خامس صاروخ باليستي حوثي فوق السعودية في 48 ساعة التحالف أحبط مراهانات «تمزيق الشرعية».. تفاهامات غير معلنة أسفرت عن عودة حكومة بن دغر بينهم أطفال ونساء.. صواريخ الحوثي تحصد أرواح المدنيين ترامب يأمر بضرب سوريا.. وانفجارات ضخمة في دمشق هزائم الحوثي تدفعه إلى شتم اليمنيين شاهد.. أمير سعودي يتجول في مدينة ميدي ويؤكد ”هذه مقدمة لأشياء أكبر“ «هادي» يربك «انقلابيو الجنوب» و «مجلس عيدروس» يصاب بـ«خيبة أمل» ويعلن «عدونا الميسري وليس بن دغر» «الإصلاح» يعتبر عودة «بن دغر» الى عدن «اعادة بناء الدولة» ويدعو لمساندته قذيفة حوثية تُغيب الصحفي «القادري» و «مأرب برس» تعزي أسرته والأسرة الصحفية


ريال مدريد يخطط لاستغلال بايرن ميونيخ

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 484

سيحاول بايرن ميوينخ التوقيع مع عمر ماسكاريل لاعب وسط نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني، خاصة أن المدرب الجديد لبايرن ميوينخ نيكو كوفاتش هو مدربه الحالي ويعرف حدود قدراته بشكل كامل. 

لكن الفوز بخدمات عمر ماسكاريل يمر عبر ريال مدريد الذي قرر تفعيل شرط إعادة الشراء مقابل أربعة ملايين يورو خلال الصيف المقبل.

يدرك مسؤولو النادي الملكي أن قيمة ماسكاريل الحالية أكثر بكثير من 4 ملايين ولذا فإن إعادة شرائه أمر شبه مؤكد لكنها لن تبقيه ضمن صفوف الفريق على الأرجح بل ستعمد إلى بيعه بسعر أكبر.

ومع ذلك فإن القرار الأخير بشأن لاعب خط الوسط ستكون لمدرب ريال مدريد الموسم المقبل، وخاصة أن عددا كبيرا من لاعبي الريال سيغيبون عن المعسكر الاستعدادي الأولي بسبب المشاركة في كأس العالم :(كاسمييرو، مودريتش، كروس، كوفاسيتش) ، لذا سيكون ماسكاريل جزءًا من الريال خلال جولة الصيف، وستتاح له في هذه الفترة فرصة القتال على مركز.

وبينما ترغب إدارة بايرن في التعاقد مع ماسكاريل، قد لا يفضل النادي الملكي تعزيز صفوف فريق ينافسه غالبا وبشكل مباشر في دوري الأبطال.

 
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
صلاح ضمن قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا
لاعب وحيد في برشلونة قادر على التتويج بالثلاثية
كيف رد محمد صلاح على احتساب هدف لهاري كين أحرزه زميله؟
دوري أبطال أوروبا .. ريال مدريد وميونخ يتأهلان إلى النصف النهائي
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس