اعتراض خامس صاروخ باليستي حوثي فوق السعودية في 48 ساعة

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- الاناضول

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اعترض ‏الدفاع الجوي السعودي، مساء الجمعة، صاروخا باليستيا حوثيا في سماء ‎جازان جنوبي المملكة، يعد الخامس من نوعه الذي يتم اعتراضه خلال 48 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، قوله إنّ قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت "إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة/ شمال غرب) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح المالكي، أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، غير أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكّنت من اعتراضه".

وبين أنه "نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية، ولم تسجل أي حالة ضرر أو إصابة".

‏من جهتها، أعلنت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة قصفت "مدينة الفيصل العسكرية في جازان، بصاروخ بدر واحد الباليستي".

وهذا اليوم الثالث على التوالي، الذي تعلن فيه السعودية التصدي لهجمات صاروخية حوثية.

ومساء الخميس، أعلن ‏الدفاع الجوي السعودي، اعتراض صاروخ باليستي في سماء ‎محافظة جازان.

وقبلها بيوم، وتحديدا مساء الأربعاء، أعلن التحالف العربي اعتراض 3 صواريخ باليستية استهدفت 3 مدن، بينها العاصمة الرياض، وإسقاط طائرتين بدون طيار، تابعة للحوثيين فوق السعودية.

وبحسب إحصاء للأناضول استنادًا إلى بيانات رسمية، يرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة إلى 16، خلال 18 يومًا، ويرتفع العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات، إلى 114.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.



