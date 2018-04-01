هزائم الحوثي تدفعه إلى شتم اليمنيين

السبت 14 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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واصلت فيه قوات الجيش اليمني المسنودة بتحالف دعم الشرعية تقدمها في جبهات البيضاء والضالع وصعدة وحجة، في ظل انهيار معنوي للميليشيات عبر عنه زعميها عبد الملك الحوثي في خطاب أمس، الذي خصص جانباً منه لشتم اليمنيين المناهضين لانقلاب جماعته الموالية لإيران.

وأثار خطاب الحوثي الذي ألقاه في ذكرى مصرع شقيقه مؤسس الجماعة، غضباً عارماً في أوساط الناشطين اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي، لجهة وصمه من لم يقاتل من الشعب معه بصفات قبيحة تستهدف الأعراض. في سابقة اعتبرها مراقبون من أقذع الشتائم في العرف الشعبي اليمني.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد وعد الناشطون، إقدام الحوثي على إطلاق هذه الشتيمة، بسبب الرعب الذي ينتابه لجهة اقتراب الحسم العسكري في مختلف الجبهات، للقضاء على انقلاب جماعته، ووأد المشروع الإيراني الذي تخدمه الميليشيا المتمردة في اليمن.



