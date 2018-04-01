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شاهد.. أمير سعودي يتجول في مدينة ميدي ويؤكد ”هذه مقدمة لأشياء أكبر“

الجمعة 13 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
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تجوّل قائد القوات المشتركة السعودية، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، في مدينة ميدي بمحافظة حجة اليمنية، بعد إعلان تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية الإيرانية. 

وأظهر مقطع فيديو الفرحة العارمة التي استقبل بها قادة وضباط وجنود المنطقة للأمير، كما وثقت إلقاءه كلمة مقتضبة أمامهم قال فيها :"إن هذا النصر في ميدي له ما بعده من الإنجازات، وهذه مقدمة لأشياء أكبر ولن تذهب دماء الشهداء سدى، والتحالف بقيادة السعودية سيقف مع شعب اليمن حتى تندحر العصابة الانقلابية وتعود الشرعية". 

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واستقبل قائد المنطقة العسكرية الخامسة، يحيى حسين صلاح، الأمير "فهد" لدى وصوله، حيث هنّأ الشعب اليمني وقيادته السياسية والعسكرية بمناسبة تحرير المدينة، متفقدًا المقاتلين المرابطين من قوات التحالف وقوات الجيش اليمني. 

وكانت قيادة المنطقة الخامسة وممثلون عن التحالف العربي أعلنوا مؤخراً تحرير مدينة ميدي، التي تُعد إحدى المدن المهمة والقريبة من الحدود السعودية، وهي في محافظة حجة وإقليم تهامة بالساحل اليمني. 

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