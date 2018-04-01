«الإصلاح» يقلل من شأن عودة «بن دغر» الى عدن ويؤكد «لقد عاد مرات ومرات ولم نلمس شيء»

الجمعة 13 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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قلل قيادي في حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، من شأن عودة رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا ان «عودة شخص بن دغر لا يكفي، والمطلوب أن تعود الحكومة».

وشدد نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، عدنان العديني، في منشور له على صفحته بـ«فيسبوك»، تابعه «مأرب برس»، على «ضرورة أن تعود الحكومة بكامل منظومتها السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والعسكرية».

وأشار الى أن «عودة حكومة البلد صاحبة سلطة وقادرة على اتخاذ قرار، أما رئيس الوزراء فقد سبق وعاد مرات ومرات ولم ينتج عن ذلك شيء ملموس».

واستدرك العديني: «عودة بن دغر الى عدن، أمر جيد كونه يأتي في سياق كبير عنوانه مواجهة الانقلاب وإعادة بناء الدولة».

ودعا العديني إلى دعم رئيس الوزراء قائلا: «ادعموا رئيس الوزراء، ليس لشخصه فقط، بل من أجل أن يكون لليمن حكومة حقيقية ومن أجل إعادة الاعتبار لفكرة الدولة التي يمثل هذا الواقع الذي يهددها أكبر داعم للانقلاب الحوثي، محاصرة الحكومة داخل عاصمتها نصر للانقلاب، فلماذا نمنحه هذا النصر المجاني؟!»، على حد تعبيره.

وأضاف العديني: «الحكومة التي تعود لحكم قصر معاشيق فيما يبقى البلد خارج أسوار القصر الرئاسي لحكومات أخرى تعمل في الخفاء لمصلحتها وضد البلد، ولقد شهدنا كيف عملت هذه الحكومات على التهديد العسكري للحكومة المحبوسة داخل قصرها».

وعاد رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مساء أمس الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن، برفقة عدد من الوزراء، بعد غياب دام شهرين، بعد مغاردته عدن عقب المواجهات التي شهدتها العاصمة المؤقتة، بين القوات الحكومية، وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، في فبراير/شباط الماضي.



