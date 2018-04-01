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قذيفة حوثية تُغيب الصحفي «القادري» و «مأرب برس» تعزي أسرته والأسرة الصحفية

الجمعة 13 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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استشهد المصور والصحفي عبد الله القادري، اليوم الجمعة، متأثرا بجراحه الناتجة عن شظايا قذيفة أطلقتها ميلشيا الحوثي في منطقة قانية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر طبية لـ«مأرب برس» أن «القادري أصيب بشظية قذيفة حوثية في رقبته، أثناء تغطيته للمعارك مع منطقة قانية، وتوفي متأثرا بإصابته فينا لايزال الصحفي ذياب الشاطر في العناية المركزة».

ويعمل الصحفي القادري مراسلاً لقناة بلقيس الفضائية ومصوراً لعدد من الوكالات والصحف والعالمية والمحلية، منذ عدة سنوات.

وبحزن بالغ تلقت هيئة تحرير «مأرب برس» خبر استشهاد القادر، وبهذا المصاب تتقدم الهيئة وجميع العاملين في الشبكة، ببالغ التعازي والمواساة لأسرة الشهيد، والأسرة الصحفية اليمنية، التي خسرت برحيل الزميل القادري، واحدا من أشجع صحفييها.

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