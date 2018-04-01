التحالف يعترض صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا بإتجاه جيزان

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعلن التحالف العربي في اليمن ان قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت، مساء اليوم الخميس، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإتجاه مدينة جيزان السعودية .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت في تمام الساعة الثامنة وعشرون دقيقة من مساء اليوم، إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وذكر العقيد المالكي في بيان صحفي، أن الميليشيات الحوثية أطلقت الصاروخ بشكل متعمد لإستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في مدينة جيزان، ولكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على أحد الأحياء السكنية ولم تسجل أي حالة ضرر أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان.

وأعتبر العقيد المالكي هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية، تأكيد على إستمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي ، مؤكداً أن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



