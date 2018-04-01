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محافظ مأرب يسلم صندوق النظافة آليات بقيمة 350 الف دولار

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات
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سلم محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ،اليوم، صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة آليات نظافة بمبلغ اجمالي قدره 350 الف دولار لتعزيز دور الصندوق في نظافة وتحسين عاصمة المحافظة والمدن الرئيسية التي تتوسع بشكل غير مسبوق في ظل الكثافة السكانية التي تشهدها.

 وتشمل الاليات التي تسملها مدير عام الصندوق محمد عطية اربع ضغاطات جمع مخلفات صلبة وثلاثة قلابات وشفاطين اثنين للمخلفات السائلة ( البيارات).

 وخلال التسليم اشار اللواء العرادة انه هذه الاليات المسلمة سيلحقها في القريب العاجل اليات اخرى تشمل كناسات شوارع وشفاط مخلفات سائله لتغطية الاحتياجات في تنظيف شوارع مدينة مأرب عاصمة المحافظة والمدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية في ظل استمرار استقبال المحافظة لأفواج النازحين من المحافظات الاخرى الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانقلاب الحوثي.

 واكد المحافظ العرادة حرص السلطة المحلية على استكمال البنى التحتية في مجال النظافة والتحسين بما يمكن الصندوق من اداء عمله بكفاءة وهمة عالية ويحقق الهدف في اظهار عاصمة المحافظة بالمظهر اللائق لها والمتناسب مع تاريخها وعمقها الحضاري.

ودعا كافة المواطنين والمؤسسات الى التعاون مع صندوق النظافة والتحسين في الحفاظ على نظافة المدينة باعتبار ان النظافة مسئولية الجميع وليس جهة بعينها.

 وكشف اللواء العرادة عن البدء في تنفيذ مجاري الصرف الصحي لعاصمة المحافظة في القريب العاجل.

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