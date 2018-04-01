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حضرموت.. مكتب التربية و جمعية القران الكريم ينظمان المسابقة القرآنية

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
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نظم مكتب التربية والتعليم في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت صباح اليوم الخميس مسابقة في حفظ القرآن الكريم السنوية لمدارس التعليم الأساسي والثانوي بمديريات الوادي .

و شارك في التصفيات النهائية للمسابقة التي نظمت بالشراكة مع الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بوادي حضرموت ، أربع مديريات هي (سيئون – تريم – القطن – حورة) في فئة (5) أجزاء، و (10) أجزاء، وفئة المصحف كامل.

وخلال المسابقة التي أقيمت بقاعة مبنى جمعية القرآن ألقى أمين عام الجمعية عمر مزروع كلمة شكر في مستهلها إدارة مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء وفي مقدمتهم الدكتور محمد أحمد فلهوم مدير المكتب على اهتمامه ومنحه الثقة للجمعية للإشراف على مسابقة القرآن وإدارتها.

وحث الطلاب المشاركين في المسابقة على الاستمرار في مراجعة حفظهم، مؤكدا أن الجمعية مستعدة لتقديم كل ما بوسعها في سبيل تعليم وخدمة كتاب الله.

وفي ختام المسابقة أعلنت لجنة التحكيم النتيجة النهائية للمتسابقين وقامت بتكريمهم.

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