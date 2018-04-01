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وسط معارك مشتعلة ..الجيش الوطني يوصل تقدمه في صعدة

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
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حققت قوات الجيش الوطني ،اليوم الخميس، تقدما جديداً في مديرية كتاف البقع شمالي شرق محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة "إن أبطال الجيش الوطني في جبهات الصوح والمليل والعطفين حققوا، صباح اليوم، تقدما كبيرا وصولاً إلى تحرير "وادي الفرع" القريب من مركز مديرية كتاف، في عملية عسكرية خاطفة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

 وأوضح ان تحرير وادي الفرع القريب من مركز مديرية كتاف،يوجد به الخط الاسفلتي الذي كانت تستخدمه المليشيا لإمداد عناصرها في عدة جبهات، إضافة إلى أنه سيسهل عملية تحرير مبنى مديرية "كتاف" خلال الأيام القادمة.

 ولفت قائد محور صعدة إلى أن قوات الجيش الوطني تتقدم- حالياً- نحو تحرير مركز مديرية "كتاف البقع" خصوصا بعد أن التحمت جبهات "الصوح" مع جبهتي (المليل، والعطفين) في "منطقة الفرع"،مشيراً الى ان طلائع الجيش الوطني اصبحت على بعد 10 كم من مركز المديرية.

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