تخريج متدربات جدد في مجال الخياطة بمأرب

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -مأرب

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أقامت مؤسسة حضارة سبأ للتنمية الاجتماعية ،اليوم،حفل تخريج 30 متدربة من مشروع تمكين للعام 2018م في مجال الخياطة من فئات الاسر معدمة الدخل والايتام بتمويل من شركة الشارقة للصرافة .

وأشار مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة حسن الشبواني، الى أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تهدف الى تنمية مهارات الاسر المنتجة وادرار الدخل على الاسر الفقيرة والنازحين والايتام..مشدداً على ضرورة التنوع في مجالات التدريب والتأهيل وأن تتوزع الدورات على مختلف المديريات لتعم الفائدة ساكني الأرياف والمديريات النائية وتلبي احتياجات الناس.

وثمن مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل ،جهود مؤسسة حضارة سبأ ..داعيا القطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتنمية مهارات المجتمع .. وحث المتدربات نشر المهارات التي اكتسبنها الى من يحتاجها في المجتمع لتعم الفائدة القصوى الجميع.

من جانبه أشار أمين عام مؤسسة حضارة سبأ عبدالجبار السبئي، إلى أن المتدربات تعرفن خلال المرحلة الاولى من الدورة على أساسيات الخياطة وأنواع الاقمشة والتعرف على اجزاء مكائن الخياطة وكيفية أخذ القياسات والمهارات الاولية للخياطة..موضحاً أن المرحلة الثانية ستكرس لاستكمال اساسيات التصميم والانتاج وسيتم منح المتدربات مكائن خاصة من مؤسسة الشارقة للصرافة كمساهمة في رفد المجتمع ورفع المستوى المعيشي للاسر معدمة الدخل والايتام ليتسنى للمتدربات فتح مشاريعهن الخاصة.

واطلع مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل ومعه امين عام مؤسسة حضارة سبأ على المعرض الذي احتوى على نماذج من أعمال المتدربات من الملبوسات المتنوعة.

وفي ختام الحفل قام مدير عام الشئون الاجتماعية والعمل بتسليم المتدربات شهادات المشاركة في الدورة متمنيا لهن التوفيق والنجاح.



