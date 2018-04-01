محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة يفتتح عددا من مشاريع الحياة والأمل

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -مأرب

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وضع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ،اليوم، ومعه رئيس جامعة اقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي، حجر الاساس لعدد من مشاريع البنى التحتية في الجامعة بكلفة اجمالية قدرها 377 مليون ريال يمني بتمويل من السلطة المحلية ومن الجامعة.

وافتتح اللواء سلطان العرادة ومعه رئيس الجامعة المبنى الاداري للامانة العامة للجامعة.

وبعد قص الشريط طاف المحافظ ورئيس الجامعة باقسام المبنى المكون من طابقين ويضم مكاتب نواب رئيس الجامعة ومكتب الامين العام والمكاتب الادارية تشمل شئون الموظفين والشئون الادارية والشئون المالية.

كما افتتح معامل الكيمياء والاحياء ، والفيزياء، التي اعيد ترميمها بكلفة اجمالية للمبنى مع المعامل مبلغ 121 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

و افتتح التجهيزات لمعامل الحاسوب والجولوجيا والاعلام واستمع من القائمين فيها الى شرح عن طبيعة المعامل وما تحتويه من اجهزة وما تؤديه من وظائف تطبيقية للطلاب والتي تم اعدادها وتجهيزها بكلفة 21 مليون ريال بتمويل ذاتي من الجامعة اضافة الى مشاريع بيئية ودارية وتعليمية اخرى.

ووضع المحافظ اللواء العرادة ومعه رئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي حجر الاساس لانشاء تسع قاعات دراسية تتسع لعدد 800 طالب وطالبة اضافة الى خمسة مكاتب ادارية وملحقات بكلفة 95 مليون ريال.

هذا وكان محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة قد ترأس اجتماعا ضم رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والامين العام و الهيئة الادارية وعمداء الكليات، استمع خلالها الى تقرير عن الانجازات التي حققتها الجامعة منذ انشائها وصدور قرار جمهوري بها في نوفمبر 2016م لتصبح خلال اقل من عامين صرحا علميا مميزا في مختلف الجوانب.

واشار رئيس الجامعة في تقريره الى ان الجامعة استطاعت خلال العامين ان تفتتح ست كليات منها خمس كليات في محافظة مأرب تضم 23 تخصصا و5715 طالب وطالبة الى جانب كلية التربية والعلوم الانسانية والتطبيقية في محافظة الجوف وتضم اربعة تخصصات تشمل الاحياء والحاسوب والرياضيات ومعلم الصف وتضم هذه الاقسام 400 طالب وطالبة في سنتها الاولى..مستعرضا ما حققته الجامعة من انجازات خلال العامين الماضيين في اطار تطوير البنى التحتية التعليمية والبيئية والادارية والاكاديمية للارتقاء بالجامعة الى مصاف الصروح العلمية المتميزة.

واشاد المحافظ العرادة بالجهود الجبارة المبذولة من قبل رئاسة الجامعة وكافة الطاقم الاكاديمي والاداري العامل فيها والخطوات الجبارة التي انجزت وبشكل علمي ومخطط ومدروس.

وقال اللواء العرادة"ان هذا الصرح العلمي حلم لنا جميعا وبدون هذه الصروح العلمية لا نستطيع ان نبني دولة او حضارة ولا تنمية، واتمنى خطوات اكبر لتصبح هذه الجامعة يشار لها بالبنان بين الصروح العلمية على مستوى المنطقة والعالم".

واضاف" البناء لن يتم بدون بناء الانسان وبناء الانسان لن يبنى بدون التعليم، ونعول على هذه الجامعة الكثير في توفير الكوادر الكفؤة القادرة على احداث التنمية وبتعاون الجميع وبالكوادر العملية الكفؤة نصل الى الهدف المنشود"..ناقلاً لرئاسة الجامعية ومنتسبيها تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي القائد الاعلى للقوات المسحلة الذي يتابع باهتمام بالغ الخطوات الرائعة التي تخطوها جامعة اقليم سبا والانجازات السريعة والثابتة التي تنجزها بتميز.

واكد دعم قيادة السلطة المحلية للجامعة وتوفير احتياجاتها وبناها التحتية حتى تتمكن من الوصول الى غاياتها والارتقاء لتصبح صرحا علميا متميزا يرفع الرؤوس ويخدم الوطن والتنمية.

رافقه خلال الزيارة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدير عام فرع جهاز الامن السياسي ناجي حطروم.



