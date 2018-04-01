الحوثيون ومرعبهم (جواس) وتفاصيل ما حدث ويحدث في مثل هذا اليوم من كل عام

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -خاص

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يتباكى الحوثيون في مثل هذا اليوم 26 رجب من كل عام هجري على سيدهم الصريع حسين بدر الدين الحوثي حيث لقي حتفه بيد القوات الحكومية العام 2004م.

ولا يمر هذا اليوم دون ان يتذكر الحوثيون العميد جواس وهو قائد عسكري شارك في حروب صعدة وقاد معارك ضد الحوثيين بعد انقلابهم العام 2014 حيث ساهم في دحرهم من محافظات جنوبية عدة.

وتقول الروايات ان جواس هو من قام بقتل الهالك حسين بدر الدين الحوثي في صعدة.

ففي 18 يونيو 2004،بدات حملة عسكرية في صعدة واستمرت حتى العاشر من سبتمبر/ من العام نفسه، نجحت فيها القوات الحكومية في السيطرة على جبل سلمان الذي كان حسين الحوثي يتحصن فيه، وقتل هناك.

واحييت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، الذكرى الرابعة عشرة لمقتل زعيم المليشيا حسين بدر الدين الحوثي والذي يصادف 26 رجب.

ونصبت المليشيا صور عملاقة للصريع في شوارع العاصمة صنعاء ومحافظات اخرى تقع تحت سيطرتها بتكاليف باهظة جدا.

وتحتفي مليشيا الحوثي بهذه الذكرى كل سنة من سيطرتها للعاصمة صنعاء، وسط سخط شعبي كبير للنفقات والصرفيات التي تصرفها في صور ولوحات وفعاليات بهذة المناسبة، في حين يعاني المواطنون من انقطاع الراتب للسنة الثانية على التوالي، وارتفاع جنوني لأسعار الغاز والنفط، وأيضاً المواد الغذائية الضرورية.



