محمد بن راشد يطلق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيأن دولة الإمارات اختارت طريق المستقبل ومواجهة تحدياته متسلحة برؤية استشرافية علمية وإجراءات استباقية عملية.

جاء ذلك لدى إطلاقه «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021» وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل من خلال تبني تقنية «بلوك تشين» على أوسع نطاق في التعاملات الحكومية.

وقال «إن تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها في خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي منهج راسخ في حكومة دولة الإمارات، نريد البناء عليه لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة» بلوك تشين«بحلول عام 2021 نريد تعزيز موقع دولة الإمارات لتكون من الدول الأكثر تقدماً وجاهزية لتغيرات المستقبل».

وأضاف محمد بن راشد آل مكتوم: «إن تبني هذه التقنية المستقبلية سينعكس على مستويات جودة الحياة في دولة الإمارات، وسيعزز مستويات سعادة الناس، هذه التقنية ستوفر الوقت والجهد والموارد، وتمكن الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في المكان والزمان الذي يتناسب مع نمط حياتهم وعملهم، تطبيق هذه التقنية سيسهم في توفير 11 مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات، كما سيسهم في توفير 77 مليون ساعة عمل و389 مليون وثيقة حكومية، وسيوفر على السائقين 1.6 مليار كيلومتر من القيادة».

ويأتي إطلاق استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» ليعزز التوجه الحكومي الهادف إلى أن تكون دولة الإمارات الأكثر تقدماً وجاهزية لتغيرات المستقبل من خلال توفير البنية التحتية الرقمية الأكثر تطوراً على مستوى العالم بحلول عام 2021.

وتهدف حكومة دولة الإمارات إلى توظيف تكنولوجيا المستقبل لخدمة الإنسان من خلال تسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية بتكنولوجيا «بلوك تشين» عبر تخصيص بصمة مميزة للبيانات الرقمية لا يمكن اختراقها أو تغييرها، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية، ويخفض التكاليف التشغيلية من خلال الحد من المعاملات الورقية وتسريع عملية اتخاذ القرار.

وتمثل تقنية «بلوك تشين» الطريقة الأسهل والأكثر أماناً لتبادل المعلومات بين أطراف متعددة، ويبلغ حجم السوق العالمية لتكنولوجيا التعاملات الرقمية «بلوك تشين» نحو 9.5 مليارات دولار.



