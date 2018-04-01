أردوغان يهنئ طلاب تركيا لفوزهم بالبطولة الدولية

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فريقاً من مدارس تركيا بعد فوزهم بالمركز الأول في البطولة الدولية الرابعة لمناظرات المدارس باللغة العربية، التي اختتمت مساء الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبث مركز مناظرات قطر، عبر حساب في موقع "تويتر" لقطات من اتصال بالفيديو أجراه الرئيس التركي هنأ خلاله الفائزين، وأشاد بمستواهم لفوزهم بالبطولة وسط هذه المشاركة الكبيرة من مختلف الدول.

وأحرز الفريق التركي لقب البطولة، بعد فوزه في المناظرة النهائية على فريق لبنان، فيما جاء فريق سلطنة عُمان في المركز الثالث.

وتَوجت هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الفريق التركي، بدرع البطولة.

من جهتها، شددت الدكتورة حياة عبد الله معرفي، المديرة التنفيذية لـ"مركز مناظرات قطر"، في كلمة خلال ختام البطولة، على "أهمية المناظرات في نشر ثقافة الحوار والتسامح وتربية الجيل الناشئ على فكرة تقبل الرأي الآخر والاختلاف دون خلاف".

ودارت قضية الجولة النهائية من البطولة حول أن "تدخل الدول الكبرى ومواقفها السياسية سبب رئيسي في تدهور العالم الثالث"، ونجح الفريق التركي في إقناع لجنة التحكيم بوجهة نظره بشأن صحة تلك المقولة.

تجدر الإشارة أن البطولة التي نظمها مركز مناظرات قطر، في الفترة من 7 إلى 11 أبريل/ نيسان الجاري، شاركت فيها مدارس من 15 دولة عربية و35 دولة أجنبية، مثّلها طلبة مدارس يجيدون التحدث بالعربية.

وتأسس "مركز مناظرات قطر"، عام 2008، بهدف نشر ثقافة المناظرة في قطر وبقية دول العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وتطوير ودعم والارتقاء بمعايير المناقشات المفتوحة والمناظرات بين الطلاب في قطر والمنطقة.



