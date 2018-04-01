اللجنة الأمنية بمأرب تناقش الأوضاع الأمنية بالمحافظة

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ترأس محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ،اليوم الخميس،اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة لمناقشة عددا من القضايا الأمنية والعسكرية الهادفة الى تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة وحماية المنشآت العامة والخاصة وتعزيز التنسيق بين مختلف الاجهزة الأمنية والعسكرية.

واكد اللواء العرادة خلال الإجتماع ان محافظة مأرب لديها تحديات أمنية كبيرة وهي مستهدفة سواء من الانقلابيين وخلاياهم التي يرسلونها باستمرار أو من الخلايا الإرهابية وهو ما يتوجب على الأجهزة الأمنية والعسكرية رفع اليقظة الامنية والجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد من اجل الوصول الى النجاح المطلوب وتحقيق الأهداف المرسومة.

وشدد المحافظ على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وخاصة الأجهزة الاستخباراتية وسرعة تبادل المعلومات وتحليلها من اجل مكافحة الجريمة قبل وقوعها وتعزيز حماية الممتلكات العامة والخاصة وملاحقة العناصر المطلوبة.



