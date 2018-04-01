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شاهد حفيد عائلة تركية ثرية يرتدي جاكيتاً بقيمة 28 مليون ريال يمني

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
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شوهد أحد أحفاد عائلة صبانجي التركية الثرية وهو يرتدي جاكيت ذا علامة عالمية مٌذهباً تصل قيمته إلى 60 ألف دولار أمريكي.

والتقطت عدسات المصورين الأتراك صوراً لـ”فاروق صبانجي” أحد أحفاد عائلة صابنجي التركية التي تعتبر من أغنى العائلات في تركيا في العقود الأخيرة.

وقالت صحيفة م.ديلي الصباح التركية أن قيمة الجاكيت المزخرف بكميات كبيرة من الذهب الخالصتقدر بـ”244 ألف ليرة تركية” أي قرابة 60 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية أن هذا الجاكيت من صناعة شركة إيطالية ويوجد منه 4 قطع في العالم فقط.

وفاروق صابنجي من مواليد عام 1992 ويعمل في مجال الموسيقى.

المصدر /

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كلمات دالّة

#ملياردير #تركيا #فاروق_صبابحي
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