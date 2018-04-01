عاجل : حكومة بن دغر تصل عدن بعد شهرين على مغادرتها

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس -عدن

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عادت الحكومة اليمنية مساء اليوم الخميس الى عدن بعد شهرين من مغادرتها.

وقال مصدر أمني في مطار عدن الدولي لموقع الجيش سبتمبر نت أن طائرة تقل حكومة بن دغر حطت في هذه الاثناء (السادسة مساءا) في مطار عدن.

وكانت مصادر حكومية ذكرت ان عودة الحكومة تأتي بعد تفاهمات مع قيادة التحالف دون الاشارة الى طبيعة تلك التفاهمات.



