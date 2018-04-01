الحوثيون يردون على الأمير محمد بن سلمان بشأن الاجتياح البري لصنعاء مأرب برس يواكب انتصارات الجيش في البيضاء ويرصد اخر تطورات المشهد العسكري ومكاسب القوات اليوم عاجل : قرارات جمهورية بتعيينات جديدة (الاسماء والمناصب) استقرار في سعر شراء الدولار والريال السعودي وصعود لسعر البيع (اسعار الصرف) مصادر تحدد موعد عودة الحكومة بكاملها الى عدن وتكشف عن تفاهمات مع التحالف دليل علمي جديد على وجود حياة بعد الموت.. تعرَّف عليه التحرش الجنسي يجتاح هذه الدولة حل أزمة الخليج خلال 3 أسابيع .. واشنطن والرياض في تفاهمات جديدة لهذه الأسباب طالب البنك المركزي بإغلاق حسابات شركة النفط موقف أمريكي جديد من هجمات الحوثيين على السعودية