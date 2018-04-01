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مأرب برس يواكب انتصارات الجيش في البيضاء ويرصد اخر تطورات المشهد العسكري ومكاسب القوات اليوم

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -تغطيات
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حققت قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي، اليوم الخميس، تقدمًا جديدًا في مديرية ردمان شمالي محافظة البيضاء، حيث تمكنت من تحرير عدد من المواقع المهمة بما فيها "سوق قانية" وسط انهيار واسع في صفوف المليشيات.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا اليوم، من تحرير "جبل الحنكة" و"جبل العفير" و"جبل الهداه" و"سوق قانيه" والجبال المحيطة به بالكامل بما فيها "جبل صينية"، إضافة إلى تحرير "مفرق العبديه" وطلائع الجيش الوطني تصل إلى محيط "هضبة يسبل". 

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني تحاصر الآن "جبل مسعودة" الاستراتيجي و"جبل العر" من ثلاثة اتجاهات (الشمال والغرب والشرق)، مضيفًا بأن "مفرق الغوال" و"مفرق ردمان" أصبحت تحت السيطرة النارية لقوات الجيش.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وحالة انهيار وهلع في أوساط مليشيات الحوثي وفرار جماعي لأفرادها بعد تلقيها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال الساعات الماضية.

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