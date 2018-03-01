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عاجل : قرارات جمهورية بتعيينات جديدة (الاسماء والمناصب)

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -متابعات
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أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، يوم الخميس، قرارات جمهورية، بتعيينات في محافظة ارخبيل سقطرى.

وطبقا لوكالة سبأ فان هادي أصدر القرار الجمهوري رقم ( 30 ) لسنة 2018 م ،قضت المادة الأولي منه بتعيين رمزي احمد سعيد محروس محافظاً لمحافظة ارخبيل سقطرى .

كما قصت المادة الثانية من القرار، بتعيين صالح علي سعد أحمد السقطري وكيلا لمحافظة ارخبيل سقطرى.

كما أصدر الرئيس هادي القرار الجمهوري رقم ( 31 ) لسنة 2018 م، قضت المادة الأولى منه بتعيين المقدم علي أحمد عبدالله الرجدهي ،مديراً لشرطة محافظة ارخبيل سقطرى ويرقى إلى رتبه عميد.

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