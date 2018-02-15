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استقرار في سعر شراء الدولار والريال السعودي وصعود لسعر البيع (اسعار الصرف)

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -عملات
عدد القراءات 824

أسعار الصرف مقابل الريال #اليمني 2018/04/12 اليوم الخميس

 شراء الدولار: 485 

بيع 492

 شراء السعودي: 129 

بيع 130

فيما يلي ينشر مأرب برس اسعار صرف بافي العملات

بيع

الدرهم الإماراتي: 130.3

الريال العماني: 1050

الريال القطري: 105

الجنيه المصري: 20

اليورو: 580

دينار أردني:570

دينار كويتي:1100

جنيه استرليني:540

ليرة تركي:80

فرنك سويسري:350

رينجيت ماليزي:75

رمبي صيني:50,66

أسعار الشراء :

الدرهم الإماراتي:130.7

الريال العماني: 1070

الريال القطري:113

الجنيه المصري: 25

اليورو: 600

دينار أردني:590

دينار كويتي:1150

جنيه استرليني:600

ليرة تركي:90

فرنك سويسري:400

رينجيت ماليزي:80

رمبي صيني:52,74

ملاحظة: أسعار العملات غير ثابتة

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